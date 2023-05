Sottodimensionate sei scuole: non avranno preside e segretario

Sono tredici in tutte le Marche, con riferimento all’anno scolastico 2023– 2024, le scuole che risultano sottodimensionate. Di queste, sei (quasi la metà) riguardano il Maceratese: l’Istituto comprensivo "Coldigioco" di Apiro, l’Itcg "Antinori" di Camerino, l’Istituto comprensivo "Monsignor Paoletti" di Pieve Torina, l’I.I.S "Alberico Gentili" di San Ginesio, il Convitto Nazionale "Leopardi" e l’I.I.S. "Bramante" di Macerata. Sono scuole che non avranno né un preside, né un segretario, come si chiamavano un tempo e, quindi, andranno "in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome".

Anche in questo caso prevale la logica del contenimento dei costi: secondo le attuali norme, infatti, affinché un istituto abbia la sua autonomia (e, quindi, anche un suo preside) il numero degli iscritti non può scendere sotto a 500, numero che viene ridotto fino a 300 per le scuole che si trovano nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".

Mantengono la loro autonomia, per ora, ma limitatamente all’anno scolastico 2023–2024, l’Ite "Gentili" di Macerata, l’Ipsia "Pocognoni" di Matelica, l’Istituto comprensivo "Leopardi" e l’Ipsia "Frau" di Sarnano, l’Istituto comprensivo "Tortoreto" di San Ginesio e l’I.I.S. "Filelfo" di Tolentino.

Insomma, il quadro è preoccupante, e lo è tanto di più se si pensa che nei prossimi anni il numero degli allievi affinché la scuola mantenga la sua autonomia potrà salire fino a 900: ci sarebbe un conseguente accorpamento degli istituti. Uno scenario che preoccupa tutto il mondo della scuola e i sindacati, pronti a far sentore la loro voce, anche in relazione ai possibili effetti della "autonomia differenziata", se mai sarà approvata dal Parlamento.

f. v.