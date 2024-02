Sottopasso allagato, ci pensano i residenti

"Siamo alle solite: anche nella prima mattinata di ieri il sottopasso di via Scossicci era allagato con un accumulo d’acqua alto sui 20 centimetri. Ma questa situazione si ripeta ogni volta che piove, e ora il Comune deve muoversi a prendere provvedimenti. Idem per la pista ciclabile, che è impraticabile e piena di terra a causa del passaggio dei trattori". Lo segnalano due residenti che abitano in via Scossicci – uno di 84 anni e l’altro di 64 anni –, nella zona nord di Porto Recanati, al confine con Loreto. E proprio loro spiegano che tali criticità vanno avanti da tempo, per questo è stato interessato il comitato di quartiere Scossicci-Del Sole. "Le problematiche vanno avanti da anni – affermano i due residenti –, ma ultimamente la situazione è peggiorata. Più volte abbiamo chiesto al Comune di agire, tuttavia ci dicono che quel sottopasso si trova sotto Loreto, quando invece erano sempre state le precedenti amministrazioni portorecanatesi a occuparsi della manutenzione. Sta di fatto che pure ieri – sottolineano ancora – il sottopasso si è allagato. Perciò, siamo stati noi ad aprire la cabina per attivare le pompe di aspirazioni, che poi hanno tolto l’acqua". E adesso sono diverse le recriminazioni che rivolgono all’Amministrazione di Porto Recanati. "Non possiamo essere noi ad aprire ogni volta quella cabina – riprendono l’84enne e il 64enne –, perché potremo rischiare di prendere la scossa, senza contare che tale mansione non la dovremmo svolgere noi. Però siamo costretti a farlo, in quanto ci troviamo in una strada di campagna e rappresenta uno dei pochi collegamenti della zona". Eppure, a detta dei due residenti, le criticità dell’area sono tante altre. "Il fosso dove vengono dirottate le acque non è stato ripulito, quindi la falda del sottopasso torna a riempirsi con facilità – osservano di nuovo –. E ancora: un tratto lungo un chilometro e mezzo della pista ciclabile, che passa a lato di via Scossicci, vicino a dei campi agricolo, è sporco di terra e quasi inutilizzabile per via del passaggio dei trattori. Due settimane fa abbiamo segnalato all’Urp la necessità di ripulire la ciclabile, ma non si è visto nessuno".