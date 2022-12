Sottopasso, cantiere entro l’estate

Partiranno alla fine della prossima estate i lavori per la realizzazione del sottopasso di via Roma che permetterà di eliminare il passaggio a livello. Gli interventi sono stati aggiudicati nei giorni scorsi alla Francucci srl che ha proposto una serie di miglioramenti sia in termini di salvaguardia e fluidità dei flussi veicolari che di velocità di esecuzione dei lavori. "La proposta dell’impresa permetterà di minimizzare alcuni disagi che questo grande intervento, inevitabilmente, determinerà – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Grazie a un lavoro in sinergia tra Regione, Ferrovie, Comune, Anas e Provincia, l’amministrazione è riuscita a dare un forte impulso alla realizzazione del sottopasso". Saranno predisposte cinque aree di cantiere, elaborate con l’intento di ridurre le interferenze con la viabilità esterna e le proprietà limitrofe. Durante i lavori di demolizione della sovrastruttura stradale esistente e durante gli scavi verranno utilizzati cannoni di abbattimento polveri. Le macchine movimento terra e operatrici saranno gommate e saranno previste installazioni di silenziatori sugli scarichi delle macchine di maggiore potenza con un sistema di monitoraggio del rumore. Verranno posizionate barriere antirumore e schermature visive e antipolvere. La realizzazione dei lavori avverrà per fasi tali da non interrompere mai la viabilità lungo provinciale 77. "Dopo due anni di intenso lavoro di programmazione, siamo giunti alla consegna dell’opera con grande soddisfazione – ha aggiunto l’assessore Andrea Marchiori -. Sarà un ’cantiere modello’".