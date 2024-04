Sottopasso da demolire, cambia la viabilità nella zona di via Marche

Cambia la viabilità nel rione Marche per permettere i lavori di demolizione e ampliamento del sottopasso ferroviario. L’ordinanza della polizia locale, in vigore fino al 30 settembre, prevede in via Marche, il divieto di transito, con sbarramento fisico del sottovia, direzione obbligatoria a sinistra, per i veicoli provenienti da via Urbino e divieto di transito pedonale. In via Urbino (altezza civico 43/B) divieto di transito a metri 100, via Marche chiusa; in viale Don Bosco, all’intersezione con via Marche, direzione obbligatoria diritti, eccetto veicoli diretti alle attività commerciali. In piazza XXV Aprile, all’intersezione con via Marche, direzione obbligatoria a sinistra, eccetto veicoli diretti alle attività commerciali. In via Gigli, all’intersezione con via Cincinelli, direzione consigliata per via Marche, eccetto veicoli di altezza superiore a tre metri.