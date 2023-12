Sottopasso di via Roma, ok al progetto

"Il 2024 sarà l’anno dei cantieri". Parola dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Marchiori, che ricorda come tra i progetti più importanti che partiranno nel prossimo anno ci sarà la realizzazione del tanto atteso sottopasso di via Roma, che permetterà di bypassare il passaggio a livello. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato il progetto definitivo dell’opera, mentre la progettazione esecutiva è affidata alla Francucci srl, la ditta che un anno fa si è aggiudicata l’appalto dei lavori.

"La giunta ha approvato il progetto definitivo del sottopasso ferroviario di via Roma – spiega Marchiori –, penultimo step del procedimento amministrativo prima dell’avvio dei lavori già appaltati. Ora l’impresa è già al lavoro per la redazione dell’esecutivo. Abbiamo mantenuto fede all’impegno di completare questa fase entro l’anno – conclude l’assessore –, un 2023 denso di lavoro, in vista di un 2024 all’insegna dei cantieri".

Il cronoprogramma dei lavori prevede che il cantiere partirà in estate, quando il traffico ferroviario diminuisce, e le opere non andranno a interferire con la viabilità esistente. Tutto dovrà essere concluso entro la fine del 2025, dato che la realizzazione del sottopasso è finanziata, per oltre sette milioni, con fondi del Pnrr.

re. ma.