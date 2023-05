Sottopasso e intervalliva accelerano Marchiori: "Lavori in tempi brevi"

di Chiara Gabrielli

Sottopasso di via Roma e intervalliva per collegare la superstrada con il capoluogo, in Consiglio scatta l’interrogazione del consigliere d’opposizione Alberto Cicarè (Strada comune-Potere al popolo): entrambi i progetti stanno andando avanti, assicura l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. "Ma non ha senso, a quel punto avremo due nuove vie nella stessa zona – fa notare Cicarè –, se si realizzerà l’intervalliva Campogiano-Mattei-Pieve, non si pone più le necessità di eliminare l’ostacolo del passaggio a livello". Il tema centrale, dice Cicarè, è quello della "oramai mitica soppressione del passaggio a livello in via Roma", che taglia in due la città, creando spesso disagi e code. "Il Comune ha ricevuto il finanziamento, che è stato aggiornato a 8 milioni. La ditta doveva consegnare il progetto entro il 28 marzo e si è stabilito in 450 giorni il tempo per l’esecuzione dei lavori. Contemporaneamente c’è stato un fatto particolarmente importante, e cioè l’approvazione del comitato interministeriale riguardo l’intervalliva che collegherà la superstrada con la città, un progetto da 83 milioni. Chiedo quindi se sia stata consegnata progettazione definitiva per i lavori di realizzazione del sottopasso e i tempi di esecuzione dell’opera". "La procedura è accelerata – spiega Marchiori –, come tutte quelle del Pnrr e Pnc. Per quanto riguarda il sottopasso, confermo che è stato depositato il progetto definitivo, una procedura innovativa perché si è elaborato uno studio di fattibilità tecnico-economica da porre a gara, così abbiamo fatto. L’impresa aggiudicataria provvede alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo". Riguardo l’intervalliva, "è stato depositato al Ministero il progetto definitivo, è in atto la procedura di verifica tecnica. I giorni decorrono poi da quando il progetto viene messo in opera, dopo l’approvazione, non essendo questo governato dal Comune posso dire che l’auspicio è che entro l’estate possa terminare la fase verifica tecnica e si passi alla redazione del progetto esecutivo. Un’opera mitica, dice il consigliere, tanto attesa e importante per il Comune e anche per la gestione del traffico tra la vallata del Chienti e quella del Potenza. Entrambi i progetti, comunque, stanno andando avanti". Cicarè ringrazia per "la risposta esauriente" ma si domanda "se le due opere saranno realizzate più o meno in contemporanea, chi andrà ad usare il sottopasso? Si parla della pista da sci da 500mila euro ma qui ci sono in ballo 8 milioni". Dopo il bilancio, si è tornati a discutere degli emendamenti (erano 38 in tutto) alla proposta di modifica di regolamento del Consiglio delle donne: sempre diverse tensioni in aula, ma il voto finale non è ancora arrivato.