Sottopasso in via Roma, il Comune acquista terreni per 141mila euro

Procedono a passi sempre più spediti gli interventi per la realizzazione del sottopasso in via Roma che permetterà di eliminare il passaggio a livello che, in diverse ore della giornata, taglia in due la città, creando disagi e lunghe code. Il Comune ha dato incarico al notaio Alessandra Cerreto di Corridonia (per un compenso di 15mila euro comprensivi di imposte e diritti di rogito) per redigere gli atti di acquisto di due terreni. Per la realizzazione dell’infrastruttura, infatti, l’amministrazione dovrà "passare" su due zone di proprietà privata, la prima di 2.860 metri quadrati complessivi e la seconda di 3.320, per cui è previsto un accordo economico di 141mila euro. I lavori per la realizzazione del sottopasso, invece, sono stati affidati alla fine dello scorso anno alla ditta Francucci srl che, secondo un cronoprogramma che prevede l’avvio dei lavori entro la fine dell’estate, predisporrà cinque differenti aree di cantiere, funzionali alle lavorazioni da eseguire ed elaborate con l’intento di ridurre le interferenze con la viabilità esterna e con le proprietà limitrofe. Durante le lavorazioni di demolizione della strada esistente e durante gli scavi sono previsti l’utilizzo di cannoni di abbattimento polveri e l’installazioni di silenziatori sugli scarichi delle macchine di maggiore potenza con un sistema di monitoraggio del rumore. Verranno, poi, posizionate delle barriere antirumore fonoassorbenti e delle schermature visive e antipolvere. L’appalto è finanziato in parte con i fondi per la ricostruzione per circa 7,5 milioni di euro e in parte a carico di Ferrovie per di 671.394 euro.