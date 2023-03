Sottopasso off-limits "Infiltrazioni d’acqua, costretti a chiudere per motivi di sicurezza"

di Lorenzo Monachesi

"Abbiamo chiuso il sottopasso perché in quei giorni segnati da piogge abbondanti si sono verificate infiltrazioni d’acqua sul tetto". L’assessore Andrea Marchiori spiega il motivo per cui è inagibile il sottopassaggio che da porta Montana conduce a piazza Marconi, davanti alla storica sede del Convitto. In fondo non è una novità, periodicamente infatti si registrano problemi che spingono le varie amministrazioni comunali a chiuderlo per evitare pericoli. "La scelta – spiega l’assessore – è dettata da motivi di sicurezza ma anche per capire la causa di queste infiltrazioni". L’ideale sarebbe metterci mano una volta per tutte evitando così il ripetersi di simili situazioni, anche in altre occasioni quelle porte sono rimaste chiuse costringendo i pedoni ad attraversare la strada. "È questo il nostro desiderio – spiega l’assessore Marchiori –, ma prima di tutto occorre capire dove intervenire. È necessario individuare la causa per potere effettuare un lavoro mirato. Potrebbe rivelarsi un intervento minimale se, tanto per fare un esempio, si dovesse appurare che il problema sia determinato da infiltrazioni provenienti dai gradini della scalinata, mentre sarebbe più complicato se dovesse emergere che l’acqua penetra dal manto stradale o da Porta Montana". Anche un paio di anni fa si era verificato un caso simile, il sottopassaggio era stato chiuso a causa delle infiltrazioni d’acqua che avevano determinato lo stacco di parte dell’intonaco. Tutto ciò aveva spinto l’amministrazione a chiudere quel passaggio. Dopo due anni si è verificata la stessa situazione, a testimonianza della necessità di un intervento radicale di un sottopassaggio che da sempre presenta problemi.