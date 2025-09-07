"Sottopasso sporco e pericoloso. Collegamento da ripristinare"

"Il sottopasso ferroviario che si trova all’altezza del capannone Nervi di Porto Recanati giace nel degrado più totale tra sporcizia, cocci di vetro e roditori. Inoltre rappresenta pure un grosso pericolo, perché è stata tolta una grata in ferro che era usata come camminamento e adesso chi passi lì a piedi rischia di ferirsi. Chi di dovere metta a posto quel passaggio pedonale, che collega facilmente il parcheggio di via Del Sole con il lungomare". È la protesta di un 59enne di Castelfidardo, che ha una seconda casa in via Brodolini a Porto Recanati e si fa portavoce di un malcontento vissuto da tanti altri cittadini che abitano in quella zona. "Purtroppo il sottopasso ferroviario situato a poca distanza dal capannone Nervi versa in condizioni disastrose – racconta il 59enne –. A terra si trovano fango e cumuli di sporcizia, come cartacce, plastica, legnetti e bottiglie di vetro in frantumi che rendono quell’attraversamento pedonale veramente pericoloso. Infatti chiunque passa da quelle parti rischia ogni volta di ferirsi ai piedi e tra l’altro non sono pochi i minorenni che si incamminano sul sottopasso per andare al mare. Ma la cosa assurda è che diversi mesi fa era presente su quel percorso una passerella in ferro dove la gente poteva camminare – aggiunge ancora –, evitando di sporcarsi con il fango o di calpestare i rifiuti. Tuttavia qualcuno l’ha voluta togliere e ora la situazione è persino peggiorata, in quanto si aggirano in pieno giorno i topi in mezzo ai rifiuti".

Per questo, secondo l’uomo, quel passaggio dovrebbe essere ripristinato al più presto. "Il sottopasso è oggi un collegamento utile per arrivare alla spiaggia, soprattutto per chi abita in via Brodolini come me e anche per coloro che parcheggiano l’auto nell’area ammassamento in via Del Sole – osserva il 59enne –. Altrimenti, bisogna fare quasi un chilometro di camminata per giungere verso il lungomare. Sono poi amareggiato dal fatto che ho una seconda casa in città e pago mille euro di tasse all’anno fra Imu e Tari, ma nonostante ciò non viene reso in cambio alcun servizio".

Giorgio Giannaccini