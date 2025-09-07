"Sottopasso sporco e pericoloso. Collegamento da ripristinare"

Una Virtus da sold out
Macerata
7 set 2025
Porto Recanati, un residente segnala le condizioni critiche dell’accesso al mare nella zona del capannone Nervi.

"Il sottopasso ferroviario che si trova all’altezza del capannone Nervi di Porto Recanati giace nel degrado più totale tra sporcizia, cocci di vetro e roditori. Inoltre rappresenta pure un grosso pericolo, perché è stata tolta una grata in ferro che era usata come camminamento e adesso chi passi lì a piedi rischia di ferirsi. Chi di dovere metta a posto quel passaggio pedonale, che collega facilmente il parcheggio di via Del Sole con il lungomare". È la protesta di un 59enne di Castelfidardo, che ha una seconda casa in via Brodolini a Porto Recanati e si fa portavoce di un malcontento vissuto da tanti altri cittadini che abitano in quella zona. "Purtroppo il sottopasso ferroviario situato a poca distanza dal capannone Nervi versa in condizioni disastrose – racconta il 59enne –. A terra si trovano fango e cumuli di sporcizia, come cartacce, plastica, legnetti e bottiglie di vetro in frantumi che rendono quell’attraversamento pedonale veramente pericoloso. Infatti chiunque passa da quelle parti rischia ogni volta di ferirsi ai piedi e tra l’altro non sono pochi i minorenni che si incamminano sul sottopasso per andare al mare. Ma la cosa assurda è che diversi mesi fa era presente su quel percorso una passerella in ferro dove la gente poteva camminare – aggiunge ancora –, evitando di sporcarsi con il fango o di calpestare i rifiuti. Tuttavia qualcuno l’ha voluta togliere e ora la situazione è persino peggiorata, in quanto si aggirano in pieno giorno i topi in mezzo ai rifiuti".

Per questo, secondo l’uomo, quel passaggio dovrebbe essere ripristinato al più presto. "Il sottopasso è oggi un collegamento utile per arrivare alla spiaggia, soprattutto per chi abita in via Brodolini come me e anche per coloro che parcheggiano l’auto nell’area ammassamento in via Del Sole – osserva il 59enne –. Altrimenti, bisogna fare quasi un chilometro di camminata per giungere verso il lungomare. Sono poi amareggiato dal fatto che ho una seconda casa in città e pago mille euro di tasse all’anno fra Imu e Tari, ma nonostante ciò non viene reso in cambio alcun servizio".

DegradoSicurezza urbana