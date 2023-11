Sottrazione di minore e falso, dovrà scontare un anno e due mesi

Falsificando la firma del padre, una donna aveva trasferito da una scuola di Roma a Camerino il figlio piccolo, e poi con lui aveva lasciato la capitale per trasferirsi a Serravalle. Per questo, accusata di sottrazione di minore e falso, è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione. Si tratta di un episodio avvenuto nella primavera del 2019. La donna, oggi 41enne, aveva avuto un periodo di separazione dal marito con cui viveva a Roma, seguito da una riconciliazione. Poi però aveva deciso di nuovo di lasciarlo, aveva lasciato il lavoro nella capitale ed era venuta nelle Marche, a Serravalle. Per questo, aveva voluto iscrivere il figlio piccolo in una scuola di Camerino. Al momento dell’istanza di nulla osta al preside di Roma, lei aveva messo la sua firma e anche quella del padre, che però non sapeva nulla di questo progetto. Poi, con il bambino era arrivata a Serravalle, rendendo anche molto complicato al figlio continuare ad avere qualche rapporto con il padre. Così lui l’aveva denunciata e alla fine la vicenda è finita all’esame del tribunale. Ieri, dopo aver sentito i testimoni, il pm Raffaella Zuccarini ha chiesto la condanna dell’imputata a un anno e sei mesi di reclusione. Alla richiesta si è associato l’avvocato Mirko Mariani, parte civile per il padre del bambino. L’avvocato Giovanni Fedeli ha invece ridimensionato la vicenda, facendo presente anche che in un primo momento la procura aveva chiesto l’archiviazione della denuncia. Alla fine, il giudice Andrea Belli ha condannato l’imputata a un anno e due mesi di reclusione, con la condizionale. Ma ora lei potrà fare appello.