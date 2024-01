Soul e blues si mischiano nel saluto del Macerata jazz

Cala il sipario su Macerata jazz con un ultimo appuntamento dedicato un progetto inedito tutto da ascoltare. Per la serata di venerdì al teatro Lauro Rossi, infatti, che chiuderà la 54esima edizione della rassegna organizzata dall’Associazione Musicamdo e finanziata dal Comune, dalla Regione, dal Ministero della Cultura e sostenuta da vari sponsor, si esibiranno la Musicamdo Jazz Orchestra insieme a Linda Valori, nel loro nuovo progetto "Soul Rhythm & Blues Explosion". La Musicamdo Jazz Orchestra, big band nata nel 2018 grazie all’Associazione Musicamdo, composta da 25 musicisti jazz, prevalentemente provenienti dalla zona di Macerata, coordinati dal sassofonista Stefano Conforti e attualmente diretti dal Maestro Luca Pecchia, presenterà un nuovo progetto artistico che celebrerà i brani più coinvolgenti e intensi della storia della musica soul e rhythm and blues. Le indimenticabili composizioni di artisti come Aretha Franklin e Otis Redding sono state appositamente arrangiate per la Big Band, dando nuova vita e un’energia ancora più intensa a questi capolavori. A impreziosire ulteriormente la performance, la voce unica di Linda Valori, marchigiana di nascita e arrivata alla ribalta dei palcoscenici nazionali nel 2004 quando ha prima partecipato al Festival di Sanremo e pochi mesi dopo ha cantato per Papa Giovanni Paolo II, davanti ai 20.000 giovani arrivati in piazza San Pietro a Roma in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Dal 2006 inizia la collaborazione con Massimo Ranieri, prima con l’incisione del nuovo album del cantante napoletano nel brano "Se bruciasse la città", poi con la partecipazione alla trasmissione televisiva "Tutte donne tranne". Il sodalizio artistico con Ranieri è proseguito nella versione teatrale del programma televisivo. I biglietti per la serata di venerdì sono disponibili nella biglietteria dei Teatri, in piazza Mazzini, oppure online sul sito vivaticket.com. Inizio spettacolo alle 21.15.