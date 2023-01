Spaccata la vetrina della sede dell’Aci: fermato il sospettato

Dopo una serie di scorribande dall’Anconetano fino a Porto an Giorgio, passando per Civitanova, un pugliese è finito nella trappola dei carabinieri che l’hanno colto in flagranza di reato. L’altra sera, infatti, il 27enne ha spaccato la vetrata dell’agenzia Cattolica a Castelfidardo, riuscendo a trafugare circa 400 euro in contanti. Poi ha tentato anche di entrare nella vicino centro estetico, ma senza riuscirci. I carabinieri del Norm di Osimo l’hanno beccato in flagranza di reato e arrestato. Ieri mattina c’è stata la convalida dell’arresto per il 27enne, pugliese residente a Villa Musone di Loreto. L’arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto l’obbligo di firma e dimora. Il giovane sarebbe sospettato, al momento, anche di aver rapinato due signore anziane, e sarebbe stato sempre lui, assieme a un complice, l’autore della spaccata alla sede Aci di via Versiglia a Civitanova, l’altro ieri. Uno dei due si è anche ferito mentre tirava un sasso alla vetrata. Non ce l’ha fatta però. Poco dopo è riuscito a rubare il fondo cassa dal vicino bar Paul. Ha viaggiato su un’auto bianca ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Tre notti fa, ancora, ha spaccato una vetrina a Porto San Giorgio. Una scia di furti e tentati colpi su cui i carabinieri stanno indagando insomma per attribuirgli o meno la paternità. Le rapine di Villa Musone in particolare avevano destato grande preoccupazione tra i loretani che hanno chiesto al sindaco, che a sua volta si è rivolto alla Prefettura, il rinforzo dei controlli in tutta la frazione ai piedi della basilica della Santa Casa.

Silvia Santini