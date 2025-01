Spaccata nella notte. Danni e magro bottino. Cresce l’allarme furti

In due, con il volto scoperto, mandano in frantumi la vetrata lato mare dello stabilimento balneare Raphael Beach a Civitanova e arraffano i soldi nella cassa. Ingenti i danni, magro il bottino. Ma cresce l’allarme per l’escalation di furti messi a segno ai danni di esercizi commerciali a Civitanova nelle ultime settimane. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito lo chalet sul lungomare sud. L’allarme è scattato intorno all’una dell’altra notte e il blitz, durato pochi minuti, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. "Sono state tante le effrazione avvenute recentemente anche ai danni degli chalet sul lungomare – ha raccontato il titolare dello stabilimento Marco Scarpetta –. Da me hanno mandato in frantumi una vetrata che dà sul lato della spiaggia usando un mattone trovato nelle vicinanze. L’allarme è scattato intorno all’una di notte, noi siamo stati aperti fino alle 23.30. Dopo essere entrati, hanno portato via i soldi spicci che erano in cassa, 25,30 euro. Quando sono arrivati carabinieri e polizia i due erano già scappati via. Ne avevo già parlato con il sindaco Fabrizio Ciarapica, perché la situazione sta diventando preoccupante", ha concluso Scarpetta. Nella notte tra giovedì e venerdì, colpo al bar Roma, in via Indipendenza, dove ignoti, dopo aver mandato in frantumi con un mattone la vetrata dell porta di ingresso, hanno portato via i soldi in cassa e due scatoloni con 80, 90 stecche di sigarette, che hanno poi abbandonato per strada mentre scappavano verso i binari, inseguiti dal titolare. Qualche giorno prima tentato furto alla tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama. Tre uomini armati di spranga hanno cercato di spaccare il vetro della tabaccheria, che però ha retto all’urto, costringendo i malviventi a darsi alla fuga. La settimana prima colpo al bar Mariò, in via Lazio, dove ignoti, dopo aver sfondato la porta di ingresso con le panche di legno esterne, hanno portato via stecche di sigarette, soldi e gratta e vinci per un valore di oltre 8 mila euro. E poco prima di Natale nel mirino dei malviventi era finita la tabaccheria di via Fratelli Bandiera.