Spaccato il vetro della ’Biblioexpress’ sul lungomare sud

Atto vandalico contro la Biblioexpress, sul lungomare sud. Ignoti hanno spaccato il vetro del ‘frigobook’, il contenitore parcheggiato all’esterno della struttura è utilizzato per lo scambio gratuito di libri. Un modo per diffondere la lettura è la cultura, fruibile per tutti. Il vetro e’ stato spaccato in pieno giorno, ora che la Biblioexpress è chiusa, in attesa di riaprire appena il meteo sarà più clemente con l’arrivo dell’estate. Chissà a chi dava fastidio questo presidio di lettura. Ma le persone che gestiscono il servizio non si scoraggiano: "Grazie a chi con questo gesto ha creduto e ha sperato di cambiarci e farci desistere, ma noi resistiamo comunque, sempre".

l. c.