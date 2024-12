Spacciatore pensionato gira con sei chili di hashish nell’auto: arrestato insospettabile

Macerata, 17 dicembre 2024 – Lo tenevano d’occhio da tempo, perché sospettavano muovesse chili di droga per conto di un’organizzazione che opera a cavallo tra il Maceratese e il Fermano. Così l’hanno seguito e, quando è uscito al casello autostradale di Porto Sant’Elpidio, lo hanno fermato e trovato con ben sei chili di droga posizionati sul sedile del lato passeggero. L’operazione è stata messa a segno dalla polizia e in manette è finito un insospettabile e incensurato pensionato maceratese di 64 anni, Maurizio Romagnoli.

La polizia ha seguito l’anziano in autostrada, poi l’ha bloccato al casello: sul sedile del passeggero c’era la droga

L’indagine degli uomini della Questura parte da lontano e ha preso il via da una serie di accertamenti sul mondo del mercato degli stupefacenti al dettaglio, nonché da mirati controlli sui piccoli spacciatori e consumatori abituali di hashish. Attraverso la raccolta quotidiana di elementi, gli investigatori hanno intrapreso la pista di un presunto sodalizio che controlla il mercato della droga e hanno individuato il pensionato maceratese come una delle persone presumibilmente coinvolte. Una persona fuori dai radar delle forze dell’ordine e mai accostata a pusher e trafficanti conosciuti della zona.

Inizialmente i poliziotti hanno creduto potesse esserci un errore, per cui hanno approfondito ulteriormente le indagini. Indagini che hanno condotto ad indizi piuttosto credibili che il 64enne potesse muovere chili di hashish. A quel punto hanno iniziato a seguirlo in ogni suo movimento finché, venerdì scorso, ha intrapreso un viaggio verso Napoli. Le antenne degli uomini della questura si sono drizzate e non hanno fatto altro che attendere il suo ritorno nelle Marche.

Lo hanno seguito lungo l’autostrada A14 fino a quando è uscito al casello di Porto Sant’Elpidio. I poliziotti hanno atteso un po’, credendo dovesse incontrare qualche trafficante ma, non vedendo nessuno arrivare, sono intervenuti: hanno bloccato il mezzo e scoperto che trasportava sei chili di hashish. Per Romagnoli sono scattate le manette e la droga è stata sequestrata. Ieri l’uomo, difeso dagli avvocati Michela Romagnoli e Gabrielle Cofanelli, è comparso davanti al gip del tribunale di Fermo, Teresina Pepe, che ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione domiciliare.