Spacciatori all’Hotel House. La Cassazione accoglie il ricorso

La Cassazione accoglie il ricorso, e torna in appello il processo per due uomini, accusati con altri complici di un maxi giro di spaccio messo in piedi dall’Hotel House a tutta la regione. Nel 2019, i carabinieri avevano smantellato una grossa associazione a delinquere specializzata nello spaccio di eroina. In tutto 24 persone tra pakistani e afghani erano state arrestate a Porto Recanati, Potenza Picena, nel Fermano, a Teramo, a Roma e a Latina. Tra questi Mounir Ahmed, un pakistano pluripregiudicato residente a Potenza Picena. Con l’aiuto di alcuni connazionali, faceva arrivare la droga, che poi era sotterrata a Montecassiano. In provincia, circolava nascosta in confezioni di snack e caramelle.

In tribunale, con l’abbreviato sono stati condannati a pene di varia misura, a seconda del coinvolgimento. Due di questi, Muhammad Azam Gondal, residente a Porto Potenza, e Mohammad Muzamil Khan, a cui erano stati inflitti quattro anni e quattro mesi di reclusione, difesi dagli avvocati Simone Matraxia (nella foto) e Giuseppe Merolla, hanno fatto ricorso in Cassazione, e la Corte ha in parte accolto i rilievi dei difensori. Gli atti tornano dunque a Perugia, per riesaminare alcuni aspetti della vicenda e rivalutare la pena.

Dopo la sentenza della corte d’appello umbra, comunque, è facile che ci sia un ulteriore ricorso a Roma.