Spacciava dalla camera del B&B: ai domiciliari

Aveva trasformato un B&B in una base di spaccio dove nascondeva 2.5 chili di droga ed è stato il via vai intorno alla struttura a insospettire i vicini che hanno avvertito i carabinieri e fatto partire le indagini che si sono concluse con l’arresto di un 24enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e finito ai domiciliari. Nella notte tra mercoledì e giovedì gli uomini dell’Arma, diretti dal luogotenente Bartolomeo Filannino, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitanova, hanno fermato il giovane residente a Macerata. Aveva scelto Civitanova come base operativa per l’attività di spaccio e utilizzava come deposito di stoccaggio della droga un B&B del centro, diventato un punto di riferimento per gli acquirenti, ma i cui titolari sono risultati estranei ai fatti. A seguito di numerose segnalazioni dei residenti, che lamentavano un continuo e sospetto via vai di persone dalla struttura, i carabinieri hanno avvento le indagini e acquisiti elementi probanti hanno fatto irruzione nei locali, sorprendendo il giovane in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, inoltre di diversi bilancini di precisione, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento e per la vendita della droga. La perquisizione ha consentito a carabinieri di scovare, nascosti dentro un armadio, quindici panetti e nove ‘cilindri’ di hashish, per un totale di 2.5 chili di stupefacente, oltre a circa 10 grammi di marijuana più alcuni semi di cannabis. Alla vista dei carabinieri il 24enne ha provato a scappare, ma è stato subito bloccato e arrestato e posto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari. Si svolta ieri in tribunale l’udienza di convalida del 32enne, difeso dall’avvocato Alberto Massi, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo avere convalidato l’arresto, il gip Claudio Bonifazi ha confermato la misura degli arresti domiciliari.

Lorena Cellini