Spacciava in più comuni: 43enne ai domiciliari

Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per un 43enne di Treia, accusato di spacciare cocaina, marijuana e hashish. L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata martedì mattina all’indagato a C. A. (non sono state fornite le generalità complete), dopo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Cingoli. I militari, nell’ambito dell’assidua attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti svolta quotidianamente nel territorio di competenza, hanno condotto una prolungata e articolata indagine che ha consentito di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio, che sarebbe stata attuata dal 43enne a Cingoli, Treia, Macerata, Pollenza e Appignano, tra novembre 2022 e luglio 2023. In particolare durante le attività, svolte anche con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i carabinieri avrebbero documentato numerose cessioni di cocaina, hashish e marijuana nei confronti di una dozzina di assuntori abituali. Nel complesso è stato ricostruito che l’uomo avrebbe spacciato 62 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana in 105 occasioni; grazie a questa attività illecita, il treiese avrebbe guadagnato quasi 7mila euro. Nel corso delle operazioni, martedì mattina, i militari hanno eseguito anche la perquisizione domiciliare trovando e sequestrando un bilancino di precisione, cinque involucri contenenti in tutto tre grammi di cocaina, e sostanza di colore bianco verosimilmente da taglio per un totale di 17 grammi. L’uomo dunque è stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Giovedì mattina è comparso in tribunale, davanti al giudice Daniela Bellesi, per l’interrogatorio di garanzia, ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per ora la misura cautelare è confermata. Il risultato conseguito dai carabinieri della Stazione di Cingoli è frutto di una continua opera di controllo del territorio, nell’ambito della quale sono raccolte e analizzate tutte le informazioni utili per sviluppare le attività investigative.