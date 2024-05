Spaccio, 24enne ai domiciliari

Convalidato dal giudice Federico Simonelli l’arresto del 24enne albanese che girava in auto con 25 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e soldi falsi. Al giovane che era stato fermato a Esanatoglia sono stati concessi gli arresti domiciliari. Davanti al giudice è stato difeso dall’avvocato Sabrina Serfaustini. L’operazione era stata messa a segno dai militari della stazione di Matelica, impegnati nel centro del paese limitrofo. Durante il servizio, i militari avevano controllato il giovane, residente a Perugia. Dalla perquisizione personale e dell’auto sono saltati fuori 25 grammi di cocaina suddivisa in dosi da un grammo (pronte per essere piazzate sul mercato), una banconota falsa da 50 euro e circa duecento euro in contanti, ritenuti probabile frutto dello spaccio. Era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.