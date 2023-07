Spaccio: 37enne patteggia Sconterà la pena ai domiciliari, ma potrà uscire per lavorare

di Paola Pagnanelli

Accusati di centinaia di cessioni di hashish, marijuana e, in minime quantità, anche cocaina, sono comparsi ieri in tribunale Haxel Gaz zella, 36enne di Macerata, e Michele Tofoni, 37enne di Urbisaglia. Quest’ultimo, che intanto ha cambiato completamente vita, ieri ha chiuso la vicenda con un patteggiamento che, però, gli permetterà di continuare a lavorare. Le indagini sui due erano state condotte dai carabinieri di Tolentino, che nel 2021 avevano fermato Gazzella e poi Tofoni accusandoli di detenzione di sostanze stupefacenti.

In seguito però i militari avevano fatto altre indagini, ed erano risaliti a una quindicina di clienti a Macerata e in diversi centri della provincia: questi avevano detto di aver avuto decine e decine di volte hashish e marijuana dai due, e raramente anche la cocaina, dal 2017 fino al febbraio del 2022.

Ieri mattina per loro si è tenuta l’udienza preliminare in tribunale a Macerata. Tofoni, che aveva già patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione per la detenzione scoperta nel 2021, con l’avvocato Alessandro Marcolini ha chiesto di patteggiare per l’accusa di spaccio in continuazione con quella sentenza precedente, facendo però presente il suo percorso, che lo ha portato ad abbandonare certe situazioni equivoche. Il difensore ha infatti documentato il periodo di messa alla prova, svolto facendo volontariato alla Croce Rossa di Macerata, e il lavoro per un’impresa edile diventato, nel frattempo, un’assunzione a tempo indeterminato. Con il sostituto procuratore Vincenzo Carusi dunque, di fronte al giudice Domenico Potetti, è stata concordata la pena complessiva di tre anni, otto mesi e 15mila euro di multa.

Con la riforma Cartabia, Tofoni sconterà la pena agli arresti domiciliari, che però in questo caso prevedono l’obbligo di rimanere a casa per non meno di 12 ore, dopo le quali dunque il 36enne potrà uscire per continuare a lavorare. Il tribunale ha disposto infine la confisca di 70mila euro, ritenuti il ricavato delle cessioni di droga di cui era accusato. Per Gazzella invece, difeso dall’avvocato Anna Quercetti, l’udienza è stata rinviata a settembre, per valutare eventuali riti alternativi.