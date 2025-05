Spaccio, 50enne finisce in carcere

Un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Loro Piceno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata. L’uomo deve ancora scontare un anno, quattro mesi e quattordici giorni di reclusione per diversi episodi di spaccio di stupefacenti, commessi in provincia tra il 2015 e il 2021. Il 50enne è stato portato dai militari nel carcere di Fermo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’attività si inserisce nell’ambito del costante impegno dell’Arma nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti e nella tutela della legalità sul territorio.