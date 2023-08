Spaccio a Serravalle: 7 denunce, 61 segnalazioni alla Prefettura

Si chiude con sette denunce per spaccio e 61 segnalazioni alla prefettura di assuntori di sostanze stupefacenti il bilancio per i carabinieri alla fine del Montelago Celtic Festival, a Serravalle. Da giovedì a domenica i militari dell’Arma hanno presidiato l’area che ospita la manifestazione, controllando gli accessi e le zone interne per evitare abusi che potessero danneggiare o compromettere lo svolgimento. Grazie anche ai cani antidroga arrivati da Pesaro, sono stati sequestrati in tutto 140 grammi di marijuana, 205 grammi di hashish, undici spinelli già confezionati, due pasticche di ecstasy, otto funghi allucinogeni, dieci grammi di anfetamina e quattro di ketamina. Denunciati e segnalati sono residenti in tutta Italia, visto che il festival richiama appassionati persino da altri paesi europei. Con la collaborazione assidua e costante tra forze dell’ordine e organizzatori, anche durante le fasi di maltempo più impegnative, il festival si è concluso senza alcun problema di ordine pubblico, con soddisfazione di tutti.