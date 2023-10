Spaccio, bodybuilder patteggia

Patteggia la pena a due anni e dieci mesi di reclusione e 20mila euro di multa il bodybuilder portorecanatese Riccardo Zagaglia, finito nei guai dopo il sequestro in casa sua di quattro etti di cocaina, cento milligrammi di nandrolone e varie confezioni di anabolizzanti. Lo scorso giugno, i carabinieri del Nas di Ancona avevano fatto un sopralluogo nella palestra osimana frequentata dall’uomo, che avevano fermato nel parcheggio. Ma lì non avevano trovato nulla.

Si erano spostati allora a Porto Recanati, e nella sua abitazione avevano trovato la cocaina, il nandrolone, svariate scatole di medicinali dopanti e anabolizzanti, alcuni dei quali sprovvisti dell’autorizzazione obbligatoria per l’immissione in commercio, e infine la somma di 9mila euro in contanti. Per lui erano scattati gli arresti domiciliari e le accuse di spaccio di stupefacenti, ricettazione, commercio di farmaci. In udienza di convalida, difeso dall’avvocato Simone Santoro, Zagaglia aveva parlato delle grandi difficoltà economiche scaturite da una questione privata e dal fatto di aver lasciato il circuito professionistico del body building, cosa che aveva molto ridotto i suoi introiti, limitati ai guadagni come personal trainer. Così, pur di far fronte alle spese familiari, aveva commesso quell’errore pensando di poter ricavare qualcosa dall’attività illecita di spaccio. I contanti che erano stati sequestrati nel suo appartamento però non erano il ricavato della vendita di cocaina e altre sostanze, ma quello che gli era rimasto dopo aver ceduto la sua palestra. Ieri mattina in tribunale a Macerata, davanti al giudice Daniela Bellesi, per lui si è tenuta l’udienza preliminare per l’accusa di spaccio, relativa alla cocaina e al nandrolone.

L’avvocato Simone Santoro ha patteggiato con la procura la pena di due anni e dieci mesi, e 20mila euro di multa. A novembre invece si terrà il giudizio immediato per le accuse di ricettazione, commercio di farmaci non autorizzati e dopanti, in relazione alle confezioni di medicinali trovate in casa sua. In quella sede, il body builder potrà dare una sua giustificazione sulla provenienza e la destinazione di quei prodotti speciali.

Intanto il portorecanatese è tornato in libertà, dopo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari concessa dal tribunale.