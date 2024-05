Spaccio di cocaina. Arrestato un 31enne

Un 31enne è finito in manette con l’accusa di spacciare cocaina. Dopo la sentenza, l’uomo sconterà la pena con un periodo di volontariato, poi dovrà lasciare l’Italia.

Nel primo pomeriggio di domenica, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio, i carabinieri del Nucleo operativo di Macerata hanno individuato a Piediripa un’auto condotta da Santjago Tabaku, originario dell’Albania e residente a Monte Giberto nel Fermano, già noto per i suoi trascorsi con la giustizia. Insospettiti, hanno deciso di tenerlo sotto controllo. Così sono arrivati alla zona industriale di Corridonia. Lì il soggetto ha incontrato altre persone. I militati hanno visto i rapidi movimenti tra lui e gli altri, e subito hanno pensato a una cessione di stupefacenti. A quel punto le pattuglie sono entrate in azione bloccando tutti. Tabaku è stato trovato in possesso di 60 euro in contanti, somma nascosta nel pugno chiuso della mano sinistra, mentre un altro giovane aveva con sé un involucro contenente una dose di cocaina del peso di 0,655 grammi. Nel corso della perquisizione dell’auto del 31enne sono state trovate altre 2 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,152 grammi, nonché 155 euro, ritenuti il ricavato da altre cessioni di droga. A quel punto i carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione dell’albanese, senza però trovare altro materiale rilevante. Alla fine Tabaku è stato arrestato e, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, ieri per lui si è tenuto il processo per direttissima.

In tribunale a Macerata, dopo la convalida dell’arresto, l’avvocato difensore Perfetti ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo a un anno e quattro mesi di reclusione. Il giudice Domenico Potetti ha accolto la richiesta di far scontare la pena con un periodo di lavori di pubblica utilità, quindi l’albanese farà volontariato alla Caritas. Come richiesto dal pm D’Arienzo, una volta espiata la pena sarà espulso.