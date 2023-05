Spaccio di cocaina, condannato a cinque anni e quattro mesi

Accusato di spacciare cocaina, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione Eldorado Latifi, albanese 32enne residente a Treia. Era accusato per quanto commesso tra il novembre del 2015 e il dicembre del 2016. In particolare, il 24 dicembre del 2016 a Morrovalle Latifi aveva consegnato a due persone due involucri, contenenti circa due etti di cocaina, per un totale di poco inferiore a 500 dosi. In altre occasioni, a Treia aveva spacciato cocaina a una persona, per un totale di 192 grammi venduti a 80 euro al grammo. In base a quanto ricostruito con le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata, che sospettando dell’albanese avevano iniziato a tenerlo sotto controllo, il 32enne avrebbe ceduto anche un po’ di hashish a un soggetto, e altri dieci grammi di cocaina a un altro, sempre tra il 2015 e il 2016 a Treia. Dopo aver completato l’istruttoria ascoltando i vari testimoni, ieri mattina per lui in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione. L’avvocato difensore Jacopo Allegri ha provato a ridimensionare le accuse e le prove che erano state raccolte contro l’imputato. Ma alla fine il giudice, il presidente della sezione penale Roberto Evangelisti, lo ha ritenuto colpevole e, alla luce anche della aggravante della recidiva specifica, ha inflitto al 32enne la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 28mila euro di multa. Ora l’uomo potrà fare appello contro la condanna, per provare a far valere le sue ragioni e respingere le accuse.

p. p.