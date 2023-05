Spaccio di cocaina, tredici rinviati a giudizio

Tredici persone, italiane e albanesi, sono accusate di aver messo in piedi una intensa e redditizia attività di spaccio di cocaina, con centinaia di cessioni di droga fatte soprattutto a Recanati, ma anche a Montefano, Loreto, Osimo e Castelfidardo. La maggior parte degli episodi individuati dai carabinieri di Osimo sarebbero avvenuti tra gennaio e maggio del 2020, ma per alcuni imputati l’attività illecita sarebbe iniziata già dal 2016. Sotto accusa sono Hation Agolli, residente a Porto Recanati, Ilirian Cereni, residente a Recanati, Domenico D’Elia e Andrea Elisei di Loreto, Alessandro Dottori di Porto Recanati, Olti Ferracaku, Emilian Hoti e Aldo Kurani di Recanati, Mirco Lucaioli di Porto Recanati, Morris Maracci di Castelfidardo, Federico Papa di Montefano, e i recanatesi Pierluigi Storani e Caterina Tubaldi. Su di loro i carabinieri di Osimo, sotto il coordinamento dei sostituti procuratori Claudio Rastrelli ed Enrico Barbieri, avrebbero fatto una serie di accertamenti anche grazie alle intercettazioni telefoniche, e alla fine per loro è stato chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata per il 28 giugno, in tribunale a Macerata. In quella sede, gli imputati potranno dare una loro versione dei fatti. Sono difesi dagli avvocati Vando Scheggia, Giancarlo Giulianelli, Cristina Bolognini, Gabriele Cofanelli, Francesca Risito, Riccardo Sacchi, Alessandro Brandoni, Fabrizio Belfiore, Michele Magistrelli, Simone Santoro e Paolo Carnevali.