Spaccio di droga, condannato a sei anni

Condannato a sei anni e quattro mesi Rrok Macaj, il 27enne arrestato dai carabinieri nel marzo scorso con 260 grammi di cocaina, 350 grammi di marijuana e quasi 25mila euro in contanti. Il 27enne, di origini albanesi ma da sempre residente in città, era stato individuato dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo, che da qualche tempo lo tenevano sotto controllo con servizi di osservazione e pedinamenti.

La sera del 15 marzo scorso, i militari dell’Arma lo avevano localizzato nei vicino al campo sportivo di Villa Potenza e lo avevano fermato per un controllo. Secondo l’accusa, dalla perquisizione eseguita erano saltati fuori quattro grammi circa di cocaina, in cinque confezioni pronte per essere cedute. I carabinieri avevano così controllato anche il suo appartamento, nel centro della città. E qui erano stati trovati altri 260 grammi di cocaina, 350 di marijuana e la somma di 25.400 euro, ritenuta il ricavato dell’attività di spaccio.

L’avvocato che difende il 27enne, il legale Andrea Albanesi, aveva chiesto di fare il processo con rito abbreviato e ieri il giudice Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata lo ha condannato a sei anni e quattro mesi. Il pubblico ministero era Vincenzo Carusi.

c. m.