Spaccio di eroina, arrestati un imprenditore edile e la compagna

Macerata, 4 ottobre 2023 - Coppia nella vita e nello spaccio. Un 51enne, imprenditore edile e la sua compagna, 56enne, entrambi di Macerata, questa mattina sono finiti in manette per spaccio di sostanza stupefacenti in concorso tra loro. I carabinieri del reparto operativo nucleo investigativo hanno arrestato la coppia di pusher, su esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Macerata.

Il provvedimento segue una lunga e complessa indagine, condotta dall’Arma, che ha permesso di ricostruire “un’intensa e fiorente attività di spaccio” tra giugno 2021 e maggio di quest’anno. I carabinieri hanno documentato che in questo periodo, in oltre mille occasioni, gli arrestati avrebbero smerciato a numerosi assuntori abituali circa 250 grammi di eroina. La coppia ne avrebbe tratto un illecito profitto superiore a 25.000 euro. Il 51enne è stato portato al carcere di Montacuto (Ancona), mentre la compagna è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari a Macerata.