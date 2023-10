Spaccio di eroina. Arrestato imprenditore, la compagna ai domiciliari: "Dosi per 25mila euro"

Accusata di spacciare eroina, una coppia è finita nel mirino dei carabinieri e ieri mattina lui è stato portato in carcere, e la compagna è ai domiciliari. Si tratta di Ulderico Paolucci, imprenditore edile 51enne, e Roberta Barra, 56enne. I due avrebbero ricavato 25mila euro dall’attività illecita, che avrebbero svolto da mesi in città. Le indagini – condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata – hanno permesso di ricostruire una intensa e fiorente attività di spaccio che i due avrebbero messo in atto tra giugno del 2021 e lo scorso maggio. In questi mesi, ci sarebbero state oltre mille cessioni a una serie di assuntori abituali di stupefacenti. In tutto si parla di 250 grammi di eroina, che avrebbero garantito alla coppia un profitto superiore a 25mila euro. Dopo aver raccolto una serie di elementi a carico dei due, e in particolare dopo aver rintracciato e sentito i clienti della coppia di maceratesi, la procura ha chiesto le misure cautelari per entrambi, disposte poi dal tribunale. Così ieri mattina i carabinieri hanno notificato ai due i provvedimenti presi nei loro confronti, e hanno accompagnato Paolucci in carcere a Montacuto, mentre la compagna dovrà rimanere agli arresti domiciliari. La coppia, difesa dall’avvocato Francesco Governatori, nei prossimi giorni dovrà presentarsi in tribunale per gli interrogatori di garanzia. In quella occasione Barra e Paolucci potranno dare la loro versione dei fatti di cui sono chiamati a rispondere, e potranno respingere l’accusa di spaccio mossa contro di loro. Poi il giudice valuterà se confermare o revocare le misure cautelari, e le indagini proseguiranno. Paolucci era già finito nel mirino degli inquirenti anche in passato. È infatti accusato di essere stato lui a vendere la dose fatale a Cristoff Cimorosi, 44enne residente a Piediripa. L’uomo fu ritrovato senza vita il 7 luglio 2022, a distanza di quattro giorni dalla morte, nel suo appartamento. Sulle prime sembrava si fosse trattato di un malore, ma poi la procura aveva disposto l’autopsia, dalla quale sarebbe emerso che il decesso era dovuto a un’overdose di eroina. Le indagini avrebbero poi portato a Paolucci, che avrebbe spacciato eroina al 44enne, ma per fare chiarezza su questa vicenda gli accertamenti della magistratura sono tuttora in corso. Gli arresti confermano da un lato come il problema della diffusione di sostanze sia ancora serio e preoccupante, dall’altro l’attenzione dei carabinieri contro il fenomeno dello spaccio.