"Spaccio e criminalità in città. La situazione è preoccupante"

"Chiesto di nuovo nei giorni scorsi un incremento significativo di uomini e mezzi di tutte le forze dell’ordine perché destano preoccupazione i recenti fatti". Sul tema della sicurezza interviene Aldo Alessandrini, responsabile regionale Dipartimento antimafia della Lega Marche e capogruppo consiliare Lega Salvini Premier Macerata. "Desta un crescente allarme – dice – la situazione in città sia per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio, come dell’attività criminosa connessa, ed alla quale non parrebbero essere estranee le reiterate risse "a mano armata" che hanno assunto i caratteri di guerriglie tra bande di diverse nazionalità e con riferimento a recente episodio anche di medesima nazionalità (in quest’ultimo caso il riferimento sono gli episodi avvenuti tra famiglie peruviane) scatenate in luoghi ed orari ordinari, come da ultimo il preoccupante evento delle gang minorili". Alessandrini ricorda la mozione del 2023 presentata dalla Lega in Consiglio comunale con la quale impegnava il sindaco e l’amministrazione comunale "a intraprendere ogni iniziativa utile nei confronti del Governo e del Ministero dell’Interno per mettere in campo, con urgenza, un aumento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine necessari ad affrontare in modo adeguato il considerevole aumento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dell’attività criminosa ad esso collegata, con riferimento al territorio maceratese".

Le richieste della mozione sono state ribadite da Alessandrini a Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, in occasione dell’incontro tenutosi a Senigallia. "Ulteriore richiesta – scrive Alessandrini – è stata quella di attivare anche a Macerata l’"Operazione Strade Sicure" che vede coinvolto l’Esercito per supportare le forze di polizia nel contrasto alla criminalità e nella tutela dell’ordine pubblico, una mossa che, ad esempio, ha dimostrato la sua efficacia ad Ancona". Alessandrini sottolinea "L’impegno della Lega e del Governo nel contrastare il fenomeno criminale è confermato dall’approvazione del DL Sicurezza che ha previsto tra le altre una serie di norme volte alla tutela delle forze dell’ordine e l’inasprimento delle pene per alcuni reati compiuti in un contesto urbano. La Lega resta vicino alle forze dell’ordine che si trovano tuttavia ad affrontare fenomeni criminosi con riduzione di uomini e mezzi ed è vicino alla cittadinanza di Macerata".