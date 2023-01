Spaccio e risse, chiuso un bar per 7 giorni

di Lorena Cellini

Un cartello con la scritta ‘Chiuso per disposizione del questore’ è apparso ieri mattina sulla porta del bar Broadway. E’ stata sospesa per sette giorni la licenza del locale, nel 2022 abitualmente frequentato da pusher e consumatori di droghe, teatro di spaccio e risse e obiettivo di almeno sei operazioni condotte da Guardia di finanza e Polizia e sfociate in denunce, anche di pluripregiudicati, con sequestro di stupefacenti e mazze da baseball. Il provvedimento è stato eseguito ieri mattina da agenti del commissariato e delle fiamme gialle. Il locale di via Alighieri, a San Marone, è balzato alle cronache già a inizio 2022 quando i controlli della polizia portarono alla denuncia di un cliente abituale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un’altra occasione nel bar è stato rintracciato un pluripregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari e quindi denunciato per evasione. Poi, nel settembre dello stesso anno, personale del commissariato è dovuto intervenire per sedare una rissa nella quale sono rimasti coinvolti dei pregiudicati e la barista, blitz culminato con denunce per rissa aggravata e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sempre a settembre, in un’auto parcheggiata davanti al locale e di proprietà di un affezionato del Broadway venne trovata e sequestrata una mazza da baseball e scattò una denuncia. Ad ottobre è stato il momento della Guardia di finanza, in azione con l’ausilio delle unità cinofile antidroga. Due le attività di Polizia giudiziaria, entrambe nei confronti di uno stesso soggetto, italiano, gravato da numerosi precedenti e disoccupato. Nella prima circostanza, l’uomo è stato arrestato perché colto in flagranza a cedere una dose di cocaina e trovato in possesso di 9 dosi della medesima sostanza, di 8.80 grammi di hashish, di oltre 50 grammi di sostanza da taglio e di 2.630 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento di spaccio e sequestrate insieme alla droga. Nella seconda occasione, invece, venne sorpreso con due pallini di cocaina e sostanza da taglio per oltre 50 grammi e denunciato a piede libero. Nell’esecuzione dell’intervento i finanzieri identificarono nel bar altri sei soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia per consumo e spaccio. "Prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, fra cui quelli di sostanze stupefacenti – sottolinea il colonnello della Finanza Ferdinando Falco – rappresentano un costante impegno delle forze dell’ordine, a tutela della vita umana".