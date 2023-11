Spaccio in provincia: rischia il processo

Oltre cento cessioni di cocaina, venduta a cento euro al grammo, ma anche di hashish e marijuana. Di questo è accusato il treiese 43enne Alessio Cipolletti. Su di lui la Procura ha ora chiuso le indagini, dopo l’arresto eseguito un mese fa. Secondo l’accusa, dal novembre scorso fino a luglio, l’uomo avrebbe rifornito una dozzina di clienti abituali tra le zone di Treia, Macerata, Pollenza, Cingoli e Appignano.

In oltre cento occasioni, avrebbe venduto in tutto 62 grammi di cocaina, quattro grammi di hashish e due di marijuana. In questo modo, avrebbe guadagnato circa 7mila euro. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Cingoli, anche attraverso una lunga attività fatta di pedinamenti e appostamenti per ricostruire gli spostamenti del sospettato e gli incontri con i clienti, il tribunale aveva disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Al momento di notificare questo provvedimento al 43enne, un mese fa, i militari avevano perquisito la sua abitazione e così avevano trovato e sequestrato un bilancino di precisione, cinque involucri contenenti in tutto tre grammi di cocaina, e sostanza di colore bianco verosimilmente da taglio per un totale di 17 grammi, tutto materiale destinato non al suo uso personale ma alla attività illecita, secondo gli inquirenti. Completati gli accertamenti, nei giorni scorsi il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini, accusandolo di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ora Cipolletti, difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini, avrà venti giorni di tempo per chiedere di essere sentito in procura o depositare una memoria difensiva, con la quale dare una sua versione in merito ai fatti di cui è accusato. Poi la Procura valuterà se procedere o archiviare il fascicolo. Il treiese per altro sarebbe anche recidivo. Nel 2019, invece, avrebbe provato a mettere in atto un’estorsione per rifarsi delle somme ingenti perse alla slot machine; in quella occasione era stato arrestato e poi aveva patteggiato la pena di sei mesi, con la sospensione condizionale.