Spaccio, percosse e porto abusivo d’armi: arrestato

È finito in manette un 27enne di Porto Recanati: su di lui pendeva una condanna definitiva a due anni di reclusione per essersi reso autore di diversi episodi relativi allo spaccio di droga, percosse e porto abusivo di armi. Ad arrestarlo sono i stati i carabinieri della caserma di Porto Recanati, che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Macerata.

Si tratta di un pregiudicato, residente in città, in passato già sottoposto alla misura cautelare della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Porto Recanati. Il 27enne era stato condannato a due anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di alcuni reati, tra cui quelli di spaccio di sostanze stupefacenti, percosse e porto abusivo di armi. Tutti questi fatti, stando alle sentenze del tribunale di Macerata, erano stati commessi tra Porto Recanati, Loreto e Civitanova, in un arco temporale compreso dal 2019 al 2023.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato nel carcere di Fermo, dove potrà scontare la pena prevista per lui.