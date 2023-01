Spaccio: studenti controllati Trovati 14 grammi di hashish

Carabinieri in azione vicino alle scuole con i cani antidroga, ieri mattina, per una campagna di prevenzione, sensibilizzazione e, se necessario, anche repressione del fenomeno dello spaccio tra gli studenti delle superiori. Un sacchetto con 14 grammi di hashish è stato sequestrato vicino al terminal dei pullman, e tantissimi ragazzi sono stati controllati per impedire che arrivassero in classe con sostanze illecite e, cosa ancora più grave, dannose.

In azione con il progetto "Scuole sicure" c’erano i militari della Sezione radiomobile del Nucleo operativo e delle stazioni di Macerata e Corridonia, con il supporto di due unità cinofili da Pesaro e con il coordinamento della Compagnia di Macerata. A partire dalle 7, i carabinieri hanno fatto qualche verifica alla stazione dei pullman, dove arrivano gli studenti da fuori città, e poi a quelli che entravano al liceo Artistico Cantalamessa e all’Ipsia di Corridonia. Altri controlli sono stati fatti nei pressi del monumento ai Caduti, dove si ritrovano tantissimi ragazzi e ragazze in attesa dei pullman per le varie scuole. Numerosi gli studenti identificati.

Nei pressi del terminal di piazza Pizzarello, a terra, è stata notata una busta di plastica, dentro la quale c’erano 14 grammi di sostanza, risultata hashish con gli accertamenti successivi. La busta è stata subito messa sotto sequestro da parte delle pattuglie. Sicuramente, qualche studente l’avrà abbandonata lì quando si è accorto che alla stazione ieri mattina c’erano i cani antidroga, il cui fiuto è giustamente temuto.

Come era stato fatto anche in passato e poi ieri, l’operazione "Scuole sicure" sarà ripetuta dai carabinieri della Compagnia di Macerata anche nei prossimi giorni, non solo in città ma anche nei centri della provincia dove ci sono gli istituti superiori, con l’obiettivo di reprimere i reati dentro e fuori le scuole, e soprattutto per dare un freno allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Si tratta di iniziative di controllo molto spesso caldeggiate dalle scuole, pronte a fare fronte comune contro il fenomeno della droga, che mina la salute mentale e psichica dei più giovani e alimenta un sottobosco di criminalità poco raccomandabile.

Paola Pagnanelli