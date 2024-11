Spagna alla Recanatese: "Ha grandi motivazioni"

Bruciando i tempi e, davvero sul filo di lana, la Recanatese è riuscita nella non facile impresa di tesserare Stefano Spagna che dunque sarà a disposizione per il match di domani. Una sorta di corsa contro il tempo che ha avuto il suo felice epilogo nel pomeriggio di ieri quando tutti gli adempimenti burocratici sono stati completati. Nessuno vuole caricare di troppe responsabilità il nuovo arrivato, però è innegabile che questo sospiratissimo rinforzo contribuisce intanto a far superare la situazione di totale emergenza in prima linea anche per le sue caratteristiche di attaccare magistralmente la profondità: "Il ragazzo è motivatissimo e caricato a pallettoni – dice il dt Josè Cianni – e soprattutto, si è integrato alla grande con il gruppo. Ha lasciato il cuore a Civitanova, per il rapporto che aveva con la città e con la tifoseria, ma è arrivato nella nostra realtà con tutte le migliori intenzioni". Nel frattempo, da qualche giorno, si sta allenando al Tubaldi anche il portiere Nicola Mascolo, 22 anni, già in rosa nella scorsa stagione in Serie C dove ha collezionato 3 presenze alle spalle di Gabriel Meli, provenendo dal Gravina di Puglia: "Ora il ragazzo è svincolato e lo abbiamo accettato volentieri con noi: intanto per tenersi in allenamento, poi c’è la volontà di volerlo tesserare. Beninteso questo non toglie nulla a Del Bello (l’attuale titolare, ndr) però potrebbe essere una pedina in più". Le buone novelle non finiscono qui perché anche uno dei lungodegenti sembra ben avviato sulla strada del recupero: "Peppe Bellusci ha iniziato a corricchiare e giovedì scorso ha anche lavorato, in parte con il resto del gruppo. Quando potremmo rivederlo in campo? Magari per il derby". Il riferimento è al match contro la Civitanovese del 15 dicembre e sarebbe davvero fondamentale, con la sua tecnica e il suo carisma, avere l’ex ascolano in organico. Le trattative di mercato proseguono e coinvolgono altri reparti: "In realtà dobbiamo anche pensare a qualche mossa in uscita che dovrebbe riguardare un paio di ragazzi che non trovano spazi sufficienti". Una battuta sul difficilissimo match di domani contro il Chieti, indiscussa big di questo campionato e che, con la nuova proprietà, non nasconde i suoi propositi di primeggiare: "Ci troveremo di fronte un avversario agguerrito e presumo anche con il dente avvelenato (reduce dall’imprevisto ko casalingo contro l’Atletico Ascoli, ndr). Indipendentemente da chi ci troviamo davanti è fondamentale pensare alle nostre cose e far bene quelle, come abbiamo dimostrato di recente". Ufficiale infine la designazione arbitrale: a dirigere il confronto con gli abruzzesi sarà Davide Cerea della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Minerva e Gianmarco Spagnolo, entrambi di Lecce.