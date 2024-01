Spagnuolo confermato alla guida del Panathlon. Ecco il nuovo direttivo

Assemblea dei soci ed elezioni per il nuovo direttivo, sono stati all’ordine del giorno della prima conviviale del 2024 del Panathlon Club Macerata. La serata ha visto la conferma alla presidenza di Michele Spagnuolo, giunto al suo terzo mandato e votato all’unanimità. Spagnuolo nel discorso di apertura ha ripercorso i suoi ultimi due anni da presidente del club. "Un biennio di ripartenza dopo l’emergenza Covid che ha visto il club continuare a crescere nei numeri e collaborare con i club service e le amministrazioni di diversi Comuni – ha detto Spagnuolo –. Costante l’attenzione al sociale: la donazione di fondi per gli alluvionati della provincia di Ancona, il supporto a case famiglie del territorio e la rigenerazione del playground di largo Pascoli nel Comune di Macerata che grazie al progetto "Io tifo Cultura" ha "riportato in vita" un campetto di quartiere con il linguaggio creativo della street art". Fanno parte del consiglio direttivo Barbara Morresi (past president), Stefano Caraceni (segretario), Samuele Cetraro (tesoriere), Galileo Manzi, Francesco Menichelli, Nicola Nicoletti, Lidio Palumbo e Fabio Romagnoli. L’assemblea, inoltre, ha provveduto all’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del preventivo 2023, all’elezione del collegio dei revisori contabili (composto da Doriano De Minicis, Luciano Pingi e Paolo Principi) e del collegio arbitrale e di Garanzia (Gianluca Brizi, Arnaldo Porro e Patrizia Rinaldelli Uncinetti).