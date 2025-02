Sparatoria, il latitante arrestato in Francia

Macerata, 16 febbraio 2025 – Accusato per una sparatoria in strada a Cingoli, è stato arrestato in Francia Hamza Guesmi, uno dei due indagati per tentato omicidio. L’altro ieri, all’ufficio di polizia di frontiera di Ventimiglia la polizia penitenziaria francese ha consegnato alle autorità italiane il 38enne tunisino, nei confronti del quale era stato emesso, a settembre scorso dal tribunale di Macerata, un mandato di arresto europeo: l’uomo è ritenuto responsabile, con un altro soggetto, del tentato omicidio di un operaio 27enne tunisino, oltre che di danneggiamento e porto illegale di armi.

I fatti, ricostruiti dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Macerata e della stazione dei carabinieri di Cingoli, con la collaborazione del Reparto operativo, erano avvenuti nel pomeriggio del 23 ottobre 2023 tra Staffolo e Cingoli. Cinque tunisini si sarebbero presentati nell’ovile di un pastore sardo di 45 anni, Marco Carzedda, residente a Staffolo, e se la sarebbero presa con un connazionale che era al lavoro lì, pretendendo, secondo quanto ricostruito, la restituzione di 3mila euro. Dopo aver colpito l’operaio, i cinque si sarebbero accaniti con le mazze da baseball contro una Jeep. Andati via loro, il tunisino avrebbe chiamato Carzedda, che sarebbe accorso e avrebbe caricato il dipendente a bordo del suo furgone per inseguire i cinque. Dopo una corsa folle i due mezzi si sarebbero incrociati a Cervidone di Cingoli. Lì il tunisino – secondo l’accusa – si sarebbe sporto dal furgone e con un fucile avrebbe sparato due colpi: uno ha attraversato l’abitacolo dell’auto dei cinque uscendo dal parabrezza, un altro ha colpito alla schiena uno dei nordafricani, perforandogli il polmone. I tunisini a quel punto si erano diretti a tutta velocità all’ospedale di Cingoli e da lì il ferito era stato portato d’urgenza ad Ancona, dove era stato operato.

Il 29 giugno scorso, il pastore era stato messo agli arresti domiciliari. Per il tunisino invece era stata disposta la misura cautelare in carcere, che però non era stata eseguita perché lui era diventato irreperibile. Dal tribunale di Macerata però è partito un mandato di arresto europeo, e con le indagini il 38enne è stato rintracciato in Francia, dove è stato bloccato. Il tunisino dopo il necessario iter per l’estradizione è stato scortato fino all’ufficio di polizia di frontiera di Ventimiglia, dove è stato assicurato alla giustizia italiana. A novembre la procura aveva chiuso le indagini sull’episodio, e il 5 marzo si terrà l’udienza preliminare. Carzedda, che è difeso dall’avvocato Roberto Regni, aveva detto di non sapere che il suo dipendente fosse salito a bordo del furgone con un fucile. Il tunisino è difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini.