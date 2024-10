Spareggio Civitanovese: "Vogliamo sbloccarci"

"Più forti di tutte le avversità". È ciò che chiede al suo undici il tecnico della Civitanovese, Sante Alfonsi, in vista della gara odierna che i rossoblù disputeranno sul campo dell’Avezzano nel match in programma alle 15 allo Stadio dei Marsi. "Incontriamo – aggiunge l’allenatore – un avversario che si trova in una situazione simile alla nostra, un punto in più in classifica cambia poco. I marsicani sono partiti per fare un ottimo campionato, ma non hanno approcciato bene. Tuttavia siamo ancora agli inizi e con il nuovo allenatore, giocando in casa, vorranno far bene". La panchina biancoverde è affidata a Sandro Pochesci che, subentrato a Mirko Pagliarini, domenica scorsa è dovuto restare in tribuna per via di problemi burocratici. In quel turno la sua squadra aveva rimediato una sconfitta sul campo del Teramo (1-0). "Ma a noi – chiarisce Alfonsi – poco importante dei rivali. Con una vittoria ci sbloccheremmo e saremmo più sicuri in mezzo al campo. Purtroppo i risultati precedenti condizionano le prestazioni, ma quello di domenica scorsa deve essere un punto di partenza. Per come è arrivato è stato un gran risultato". In entrambe le formazioni, che messe assieme fanno registrare un solo punto in graduatoria, prevale l’urgenza di riemergere dagli abissi in cui sono confinate. I rossoblù, dopo tre sconfitte consecutive, sono riusciti a trovare il pari contro il Notaresco, rimediato in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Spagna. Il bomber, squalificato per 7 giornate, sarà l’unico assente di oggi; potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Vittorio Esposito, anche se ieri non ha preso parte alla rifinitura per un dolore alla schiena. Il ballottaggio è aperto con Kevin Buonavoglia, mentre sulla fascia destra la scelta è tra Christian Rizzo e Valentin Franco. In mediana tornerà Jacopo Domizi, pochi dubbi che ad affiancarlo sarà Giorgio Capece; sul terzo di centrocampo le opzioni riguardano Visciano, Pierfederici e Ruggeri. Bisognerà vedere se Alfonsi avrà intenzione di affidarsi al 4-3-1-2 con cui aveva iniziato il torneo, oppure al 4-4-2 proposto nella precedente giornata. Probabile formazione: Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Capece, Domizi, Visciano; Esposito; Padovani, Brunet.