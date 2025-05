Spareggio Maceratese-K Sport: attesa per la decisione sullo stadio tra Ancona e Senigallia

L’11 maggio ad Ancona, anche se non è affatto tramontata l’ipotesi Senigallia, per lo spareggio Maceratese-K Sport che mette in palio la promozione in serie D. Al momento sono solo ipotesi ed ecco che il comunicato della Federcalcio, atteso per oggi, diventa quanto mai atteso e chiuderà una volta per tutte, si spera, la questione. Ieri circa duecento tifosi della Maceratese si sono trovati ai Cancelli per protestare contro il tira e molla sullo stadio. Uno spiegamento di forze dell’ordine ha evitato che i tifosi in corteo raggiungesse piazza della Libertà, dove i supporter volevano arrivare per protestare davanti alla questura. La polizia ha piazzato un furgone all’ingresso di via Garibaldi, impedendo che il passaggio. I tifosi sono così andati in corteo attorno alle mura intonando i loro cori, per poi fermarsi in piazza Mazzini. In precedenza, in piazza Annessione, il presidente Alberto Crocioni si era intrattenuto con loro spiegando le ultime ipotesi. "Si sono mosso il questore e la questura – ha detto il patron – perché si possa giocare l’11 ad Ancona, ma questa domenica non era possibile perché la città festeggia il patrono San Ciriaco". Si attende il via libera dai responsabili delle forze dell’ordine del capoluogo di regione, ma resta comunque in piedi anche l’ipotesi Senigallia. Proprio quest’ultimo campo era stato indicato dalla Federcalcio nel comunicato di pochi giorni fa, ma evidentemente è stata ufficializzata la notizia senza il via libera delle forze dell’ordine. Il timore, sembra, è che tanti tifosi avrebbero potuto raggiungere Senigallia in auto e il parcheggio dello stadio Bianchelli non avrebbe un numero congruo di posti per accogliere tanti mezzi che si sarebbero poi distribuiti per la città. La perdente dello spareggio poi giocherà la settimana successiva la finale playoff con la vincente della partita tra Chiesanuova e Tolentino.