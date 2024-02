Spareggio salvezza contro lo Spal. Adesso serve un’altra Recanatese

Spal-Recanatese è, senza alcun dubbio, il confronto tra le squadre più in difficoltà del momento: nelle ultime tre partite sono state tutte sconfitte e se gli estensi almeno una gara a dicembre l’hanno vinta (2-0 con l’Olbia), i giallorossi non assaporano il dolce sapore del successo da tre mesi, guarda caso anche loro contro i galluresi. Una cosa è certa: per Sbaffo e compagni i "bonus" sono tutti terminati. La serie negativa ha fatto precipitare le loro quotazioni e la classifica parla chiaro visto che sono sprofondati nel pieno marasma dei playout. Si tratta comunque del primo vero match nel quale sarà testata la bontà dei nuovi arrivati: il disastro visto nel primo tempo contro il Pontedera non può certamente essere addossato a loro ed inoltre, in una settimana di lavoro, non si possono fare miracoli, tuttavia, ripartendo da qualche segnale visto nella ripresa, si può nutrire un minimo di barlume di speranza. È altrettanto certo che per fare risultato al "Paolo Mazza" non è minimamente tollerabile vedere certe scelleratezze con le quali non si uscirebbe imbattuti nemmeno da un campo di periferia. Di fronte la grande delusione della stagione con la dirigenza emiliana che ha richiamato in panchina Mimmo Di Carlo, dopo la deriva a cui stava portando la gestione Colucci. Nella conferenza stampa di presentazione il tecnico laziale è apparso battagliero e motivato: "la mia squadra ha la qualità, ho fiducia nei miei giocatori e nelle difficoltà si possono e si debbono trovare le opportunità. Per noi questa è una partita da provare a vincere in tutti i modi, facendo vedere aggressività, quando occorre ma sapendo difendere con l’osso con un atteggiamento differente e dobbiamo sbloccarci con la testa. I ragazzi vogliono rifarsi e ribaltare la situazione". Come ha preparato la partita di stasera? "A livello tattico provando due moduli, comunque con un binomio offensivo davanti magari affiancando una punta ad Antenucci. Maistro? Deve giocare dalla trequarti in su: quando è stato bene ha fatto sempre le sue prestazioni, gli è mancato un po’ il gol e se sono tornato è anche perché ho questo tipo di giocatori che debbono esprimere in campo le loro doti".

Il dubbio riguarda le condizioni di Tripaldelli mentre l’ex ascolano Buchel sarà sicuramente in campo avendo vicino uno tra Contigliano, Collodel e Carraro. In porta ballottaggio tra Alfonso e Galeotti. Pagliari, oltre ovviamente a Manè e Gomez infortunati ed a Ferretti, squalificato, deve rinunciare anche ad Egharevba. Torna Sbaffo a guidare la squadra e probabilissimo l’innesto di Allievi al centro della difesa colabrodo delle ultime giornate. Il rebus d’altronde è proprio quello e tutti auspicano l’inversione di rotta: in primis il patron Adolfo Guzzini che ha salutato ed incoraggiato la squadra prima della partenza per Ferrara. Si rende perfettamente conto che la china è pericolosissima, i campanelli di allarme sono suonati tutti e le prove di appello sono terminate. Ora servono solo ed esclusivamente i fatti.

Andrea Verdolini