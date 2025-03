Spari contro l’auto di alcuni operai. Prosciolto da tutte le accuse

Era finito a processo per aver sparato contro l’auto di alcuni operai egiziani che avevano suonato al campanello della sua abitazione per chiedere informazioni. E non solo, contro di lui anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione abusiva di armi. Oggi, all’udienza predibattimentale presso il Tribunale Ordinario di Macerata, è stato prosciolto da tutte le accuse. Si tratta di Carlo Mattiacci Dari, 71 anni, difeso dall’avvocato Marco Massei. I fatti erano avvenuti il 21 marzo 2023.

Quella sera alcuni operai egiziani, sbagliando strada, avevano suonato al campanello dell’abitazione di Mattiacci, in località Cesolo, e questo, secondo il racconto dei lavoratori, avrebbe prima sparato contro di loro e contro il mezzo, di proprietà dell’azienda Crucianelli di Tolentino e, in un secondo momento, avrebbe opposto resistenza ai Carabinieri di San Severino e di Belforte del Chienti intervenuti sul posto.

Il pm Enrico Barbieri, concluse le indagini preliminari, aveva avanzato tre capi d’accusa. "Per quanto riguarda l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale – dice il legale –, c’è stato il non luogo a procedere a richiesta del magistrato stesso, poiché i carabinieri intervenuti hanno dichiarato che il mio assistito non aveva ingiuriato, minacciato o opposto resistenza o violenza di loro confronti. Infatti lui inizialmente non aveva fatto entrare in casa i militari e aveva chiamato me. Io gli avevo spiegato che non avevano bisogno di alcun mandato in quanto erano alla ricerca dell’arma con cui, secondo gli egiziani, aveva sparato. Durante la perquisizione, i carabinieri avevano rinvenuto alcune vecchie cartucce che risalivano a molti anni prima, possedute dal padre di Mattiacci il quale aveva un’armeria. Le teneva in garage, ammuffite e non più utilizzabili. Con l’oblazione - spiega Massei - il reato relativo alla detenzione delle vecchie cartucce da caccia è stato estinto".

Per quanto riguarda l’ultimo capo d’accusa, ovvero il danneggiamento al mezzo condotto dagli operai, è stata dimostrata l’assenza di condizioni di procedibilità: "Secondo gli operai, il mio assistito, sparando, avrebbe ammaccato il cofano. La querela andava presentata dal proprietario, la ditta Crucianelli, e non dall’operaio conducente, e questa è la ragione del vizio formale. E comunque ci sarebbe da fare una valutazione sul merito: uno sparo provoca un foro, non una ammaccatura. Era davvero poco credibile e per questo si riserverà di procedere contro il cittadino egiziano che aveva sporto querela. Il mio assistito - ribadisce Massei - non possedeva più armi da dieci anni, e conservava quelle munizioni a ricordo del papà. Lo dimostra il fatto che non è mai stata rinvenuta alcuna arma. Ritiene di essere stato ingiustamente tacciato di essere un latifondista sparatore, una sorta di gangster, quando invece tutto è finito con un nulla di fatto".

Gaia Gennaretti