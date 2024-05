"Spari da un’auto vicino casa. Ho paura, qualcuno intervenga"

"In serata è passata lungo la strada di Chiarino un’auto di piccola cilindrata e subito dopo si sono sentiti tre schioppi e delle scintille, forse riconducibili a degli spari di pistola che il conducente ha rivolto verso l’alto. Ho avvertito i carabinieri, ma pare che questo sia il secondo episodio nel giro di un mese e quindi chiediamo aiuto". A segnalare il fatto è Emanuele Giorgini, 47 anni, che ha una seconda casa in quella frazione periferica di Recanati.

Stando al suo racconto, il tutto si è svolto mercoledì sera nel tratto stradale che si trova vicino al fosso San Giuseppe. "Attorno alle 20.50, stavo sul cortile della mia abitazione, ma poi si è vista una macchina di colore blu scuro che percorreva la strada a bassa velocità, sui 30 orari, in direzione Porto Recanati – spiega Giorgini –. A un certo punto, nell’oscurità ho sentito tre schioppi e visto altrettante scintille provenire dal lato guidatore. Mi sono spaventato tantissimo, perché sembravano proprio dei colpi d’arma di fuoco. Senza pensarci due volte ho preso il telefono e chiamato il 112, per poi parlare con la centrale operativa dei carabinieri di Civitanova e lanciare l’allarme". E c’è dell’altro, perché quello raccontato da Giorgini non sarebbe un caso isolato.

"Circa un mese fa, un vicino di casa mi ha riferito di aver assistito in pieno giorno a una scena simile, e cioè un tizio che mentre guidava l’auto sparava in alto dei colpi di pistola – riprende Giorgini –. Ho discusso con altri residenti della zona e non possiamo nascondere la grande preoccupazione generale, visto che qualcuno ha pure figli piccoli".

Il residente aggiunge che ieri mattina ha "telefonato alla segreteria del governatore delle Marche Francesco Acquaroli raccontando l’episodio, oltre ad aver menzionato i problemi di quella strada dove ci sono auto che frecciano a tutta bvelocità e passano sopra ai cento chilometri orari ogni giorno. Ho poi inoltrato una mail e ora aspettiamo riscontri".

