Spari nella notte, ma è una gara di softair

Scene di guerriglia urbana nella zona industriale di Castelraimondo, in località Piani di Lanciano. I residenti, sentendo colpi di pistola e vedendo ragazzi armati e col volto coperto, si sono giustamente allarmati e hanno chiamato i carabinieri. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno scoperto che in realtà si trattava di una partita di softair. I protagonisti, sei giovani del territorio tra i 21 e i 24 anni, sono finiti tutti denunciati per procurato allarme.

Una vicenda tragicomica, quella avvenuta domenica in tarda serata. Secondo le ricostruzioni, i cittadini hanno assistito increduli alla scena. I ragazzi, incappucciati e con il volto coperto, si stavano affrontando a colpi di pistola lungo le strade e fra i capannoni della zona, suscitando paura e sconcerto tra gli abitanti, i quali hanno allertato i carabinieri. I residenti non potevano sapere che, in realtà, erano repliche di arma da fuoco leggera, ovvero pistole ad aria compressa. E le avevano scambiate per armi da fuoco. Sul posto sono giunte prontamente le pattuglie del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Camerino e delle stazioni di Castelraimondo e Matelica, che hanno sorpreso i ragazzi ancora sul posto. Questi, all’arrivo dei militari, hanno subito deposto le armi a terra in segno di resa. Dopo le prime concitate fasi dell’intervento, è stato chiarito che i giovani avevano avuto la pessima idea di organizzare lì, senza alcuna autorizzazione e senza preavviso, una competizione di softair. Le armi utilizzate, sebbene perfette repliche di armi da fuoco reali, erano appunto ad aria compressa e innocue. I sei, quattro dei quali residenti a Matelica e due a Castelraimondo, sono stati identificati e denunciati alla procura.

I fatti hanno suscitato inizialmente grande preoccupazione tra i residenti, che avevano temuto per la propria sicurezza. Da qui il procurato allarme. A seguito di quanto accaduto, le forze dell’ordine hanno anche colto l’occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza di non intraprendere iniziative simili in futuro senza le previste autorizzazioni, sottolineandone i potenziali pericoli. Non solo per la sicurezza della comunità, ma anche per la loro stessa incolumità, dato che le armi utilizzate nella simulazione sono identiche a quelle reali. A Tolentino in passato un ragazzo armato e col giubbotto antiproiettile aveva attraversato i giardini pubblici attirando l’attenzione di nonni e genitori. In quel caso si trattava un adolescente appassionato di softair e i carabinieri avevano ricevuto diverse chiamate.

Lucia Gentili