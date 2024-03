Sparisce nel nulla, trovata dopo ore di ricerche

Esce di casa per andare a camminare all’alba e scompare nel nulla. Ritrovata nella notte una operaia di 65 anni, di Morrovalle. A rintracciarla sono stati i carabinieri, nella zona di Montecosaro, in campagna, nascosta tra la vegetazione. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna si era allontanata da casa per motivi familiari. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, arrivati anche da altri Comuni, da ieri poco prima dell’ora di pranzo la stavano cercando. Secondo quanto è stato ricostruito, ieri mattina presto, intorno alle 5.30, la donna si era allontanata da casa per andare a camminare, senza portare con sé documenti, soldi e il telefono cellulare. La signora, in condizioni fisiche buone e abituata a camminare, non è mai rientrata nella sua abitazione in contrada Palombaretta. Come non è mai arrivata al lavoro, in un tomaificio a Morrovalle, dove la sessantacinquenne è impiegata come operaia. Non avendo alcuna notizia di lei, i familiari, il figlio e il marito della donna, hanno fatto la segnalazione di scomparsa. Subito sono scattate le ricerche della donna: il punto base è stato individuato proprio in contrada Palombaretta, in località Borgo Pintura, nei pressi dell’abitazione della donna. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Angelo Chiantese, i vigili del fuoco, i volontari della Protazione Civile. In volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco, fatto arrivare da Pescara, e i droni. La donna, che non è automunita e si è allontanata a piedi, è stata vista nei pressi un boschetto in un campo della zona. Questo riferiva una segnalazione, ma le ricerche in quel punto hanno dato esito negativo. Al momento della scomparsa la donna, che è abituata a uscire di buon mattino per fare delle camminate e che conosce bene la zona, indossava un giaccone di colore blu. I familiari hanno diffuso l’identikit e la fotografia della donna. Le ricerche sono andate avanti anche quando è sceso il buio, con squadre a piedi, attrezzate per le operazioni di ricerca notturne, che hanno perlustrato a fondo la zona, anche con l’ausilio delle unità cinofile. Poco dopo le 22 di ieri sera, l’epilogo della vicenda, che è finita nel migliore dei modi. La donna, infatti, è stata trovata dai carabinieri di pattuglia a Montecosaro, in una zona boschiva. La sessantacinquenne stava bene. Sono state ore di grande preoccupazione per i familiari della signora. Ha seguito le ricerche anche il sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani.