Sparisce un cane, torna l’incubo dei lupi nelle campagne

Si è smarrita o l’hanno predata i lupi? E’ scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso Pop (nella foto) la cagnolina di sei mesi, razza pointer, bianca, musetto nero, due grandi macchie nere sul fianco sinistro, registrata e con microchip, appartenente a una famiglia residente in località Pettovallone, nella campagna di Cingoli. Oltre a Pop, i proprietari hanno altri due pointer di età maggiore: tutti e tre i cani, in alcune ore della giornata, vengono fatti uscire dal recinto di casa, e lasciati liberi intorno all’abitazione. I due pointer sono rientrati, Pop invece no: è sparita. Così sono subito iniziate le ricerche. Che rincorrendo il proprio istinto, Pop abbia seguìto qualche capo della selvaggina? Oppure Pop, reiterando il suo fiuto, potrebbe essersi allontanata eccessivamente, perdendo l’orientamento. Ma troppo tempo sta passando, e la famiglia teme il peggio. Non trascurando l’ipotesi che Pop sia stata presa da qualcuno, visto che come cane da caccia è in crescita, si paventa un’altra eventualità: Pop, impaurita, potrebbe essere finita vittima dei lupi. Nella zona rurale, alcuni sono stati avvistati più volte e di recente, anche in branco. Un segnale che non fa presagire nulla di buono. La famiglia ha però segnalato la scomparsa di Pop ai vigili locali e alle competenti autorità, sperando di poterla ritrovare il prima possibile. Chi avesse notizie, può telefonare ai numeri 0731.245578 o 0733.616111.

Gianfilippo Centanni