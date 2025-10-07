Spariscono le cassette di pesce. Sotto processo un dipendente

Spariscono cassette di pesce dall’azienda ittica, e sotto accusa finisce un dipendente.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è aperto il processo per Andrea Maiani, un 56enne civitanovese accuato di furto, davanti al giudice Domenico Potetti. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti fino ai primi di maggio del 2022, a Civitanova. La vicenda era iniziata dopo che una impiegata si era accorta di una forte disparità tra la merce acquistata dalla società rispetto a quella rivenduta alla clientela. Così i titolari, per fare qualche controllo, avevano deciso di posizionare una telecamera nei locali dell’azienda, nascosta davanti alle celle frigorifere di conservazione del prodotto.

Le indagini avviate in merito alle presunte sottrazioni si erano concluse con le richieste di archiviazione da parte della procura, poiché non sarebbero emersi elementi a conferma dei sospetti. Ma il giudice per le indagini preliminari ha disposto poi di formulare il capo di imputazione, e così il civitanovese è finito sotto processo.

L’accusa di cui ora dovrà rispondere il 56enne è di essersi impossessato di un numero imprecisato di cassette di pesce, pacchi e cartoni di calamari e gamberi, tra le altre cose, sottraendoli di magazzini dell’azienda. Il valore e i quantitativi non sono ancora stati definiti con esattezza. L’imputato, difeso dagli avvocati Veruska Melappioni e Tiziano Luzi (nella foto), nega le accuse e assicura di non aver sottratto nulla. L’udienza è stata rinviata al 7 gennaio, quando verranno sentiti i testimoni citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo. Poi anche il civitanovese potrà dare la sua versione dei fatti.