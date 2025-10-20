Spariti 10mila euro con l’sms truffa. Denunciata coppia di napoletani

"Bonifico di 4.900 euro in uscita dal conto corrente", ma il messaggio era una truffa. Per questo, dopo le indagini, sono stati denunciati due napoletani.

A subire il raggiro era stata una coppia di Montecosaro, 57 anni lei e 58 anni lui. Lo scorso agosto, la 57enne ha ricevuto sul cellulare un sms, con un numero telefonico da contattare per interrompere un bonifico in uscita dal suo conto corrente di 4.900 euro. La malcapitata, presa dal panico, ha contattato immediatamente quel numero, al quale le ha risposto un finto operatore bancario che ha indotto la donna a effettuare il bonifico dell’importo indicato nel messaggio, assicurandole che l’operazione sarebbe stata annullata. Il giorno dopo, vedendo che il bonifico non era stato ancora stornato, la donna ha richiamato quel numero e di nuovo il finto operatore, con tutta una serie di motivazioni, l’ha tranquillizzata assicurando che questa seconda operazione avrebbe compensato la prima e quindi avrebbe permesso il riaccredito delle somme, così è riuscito a farle effettuare un secondo bonifico del medesimo importo. La 57enne, poco dopo aver disposto il secondo bonifico, ha capito cosa era successo e si è rivolta subito ai carabinieri di Montecosaro.

Sono partite le indagini telematiche e bancarie, con le quali si è arrivati ai due malviventi, due napoletani di 24 e 33 anni, accusati della truffa con il metodo cosiddetto del phishing. Uno è risultato intestatario della carta postepay sulla quale era stato versato l’importo totale dei due bonifici, 9.800 euro; il secondo era quello che, oltre ad accompagnarlo fisicamente per effettuare i prelievi di denaro nei vari uffici postali di Napoli, avva anche ricevuto sul proprio conto corrente una parte del denaro truffato.

L’Arma dei carabinieri coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla cittadinanza a prestare la massima attenzione alle offerte di lavoro pubblicate sui social network e a non effettuare mai pagamenti o invii di denaro senza prima aver accertato la reale affidabilità degli interlocutori.

