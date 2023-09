Spariti gli aiuti per pagare gli affitti: "Tante famiglie messe a dura prova"

"Stiamo approfondendo la questione e valutando eventuali soluzioni alternative". Così l’assessore ai servizi sociali risponde in merito al mancato finanziamento del fondo per i contributi agli affitti. Un campo su cui molte famiglie purtroppo si trovano in difficoltà, con problemi diversi sulla costa e nell’entroterra, ma comunque sempre piuttosto complessi. Per l’anno 2021, nel 2022 con il fondo affitti erano state sostenute 420 famiglie a Macerata con 206mila euro. E in tutta la regione la somma complessiva era stata di 7 milioni e 844mila euro. Il fondo per gli affitti era stato istituito dal governo D’Alema nel 1998. Da allora è stato quasi sempre rifinanziato con la legge annuale di bilancio.

Per il 2023 invece il governo Meloni non ha destinato un euro a questo capitolo di spesa, ritenendo di dover fare scelte diverse, ad esempio in materia di energia, altro punto dolente dei bilanci familiari. Il mancato contributo per gli affitti peggiora la situazione, "soprattutto – ammette il vice sindaco D’Alessandro – in questo momento di passaggio in cui non c’è più il reddito di cittadinanza. La situazione è molto diversa per la morosità incolpevole: per avere quegli aiuti ci sono requisiti molto stringenti, in primo luogo aver perso il lavoro, e poi la dichiarazione del proprietario di casa che accetta di prorogare l’affitto. Non è così semplice, non tutti i proprietari sono così disponibili. Diverso invece il discorso per il contributo con i canoni di locazione. Vedremo se è possibile trovare una soluzione, è possibile che anche la Regione stia valutando qualche intervento". "Chi aveva avuto il contributo l’anno scorso viene a chiedere informazioni, ma i fondi non ci sono più e quindi non possiamo che salutare e assicurare che faremo sapere se ci saranno novità – riferisce Laura Compagnucci dell’Uppi, l’Unione piccoli proprietari –. Ci sono molte persone che hanno bisogno di questo contributo. Spesso i proprietari accettano di rinegoziare il canone, per venire incontro alle possibilità dell’inquilino, ma ci sono delle difficoltà. Unico dato positivo al momento è il grande ritorno degli universitari, Macerata è piena e sono un motore importantissimo per la città". "Sappiamo che tante famiglie sono messe a dura prova – è l’allarme della segretaria del Sunia Cgil Enrica Chiarastella –. Né il fondo affitti né quello per la morosità incolpevole sono stati finanziati, ma sul secondo la Regione ha approvato un secondo bando usando 950mila euro non usati negli anni precedenti. Bisogna anche dire che in provincia si vedono situazioni molto diverse sulla costa e sull’entroterra. La zona costiera sconta un’emergenza affitti distorta dalle case per le vacanze estive, e dal cattivo uso dei contratti transitori; nell’entroterra a falsare il mercato è il contributo per l’autonoma sistemazione concesso a chi ha perso casa con il terremoto".

"Da Civitanova – prosegue Chiarastella – ci segnalano situazioni molto allarmanti sugli affitti: qualcuno ha chiesto 800 euro per 40 metri quadri. E poi c’è un abuso di contratti transitori, e se si pretende la liberazione dell’alloggio a maggio, a Civitanova è praticamente impossibile trovarne un altro. Qualcuno li fa addirittura di un mese per volta, così neanche si registrano, e magari per mille euro di canone mensile. Temo che molti finiscano per scegliere altri posti dove vivere, se non si trova una soluzione".