Spariti i cartelli coi divieti: conto da 80mila euro

di Lorena Cellini

Rubati o abbattuti i cartelli che segnalano il divieto di entrare, o sdraiarsi a terra, nell’area inquinata della zona fluviale (spiaggia e pista ciclabile). Il Comune di Civitanova dovrà spendere 80.000 euro per installare una recinzione e garantire che la cittadinanza non possa entrare in contatto con la zona in cui è stata riscontrata la presenza di sostanze tossiche e cancerogene. La legge impone ai sindaci provvedimenti adeguati a tutela della salute delle persone e quei cartelli ‘ballerini’ non lo sono affatto: quindi, è stato predisposto dall’ufficio tecnico il progetto di una rete metallica plastificata, alta un metro, e che perimetrerà tutta l’area contaminata, proteggendo gli utenti. Verrà issata sulle due porzioni di spiaggia contaminata a ridosso dell’impianto del Tiro a Volo, lungo l’anello della pista ciclabile all’ingresso della zona del Chienti e lungo il percorso ciclabile che costeggia il fiume, fino all’ex mattatoio comunale del rione Fontanelle. In tutto, circa tre chilometri di recinzione, per impedire che chi pedala o passeggia possa stendersi sulla spiaggia o sconfinare sui terreni inquinati. Nella relazione tecnica che giustifica l’ingente spesa si spiega che l’ordinanza dei divieti è stata emessa il 7 giugno e che il giorno dopo l’ufficio tecnico aveva provveduto ad apporre, lungo i margini della ciclabile e nella zona del Tiro a piattello, cinquanta cartelli con supporto in legno, ma che dopo pochi giorni la stessa segnaletica era stata completamente rimossa da ignoti. Si è perciò tornati a rimetterla il 22 giugno, ma siccome è oggetto di continue manomissioni, per maggiore sicurezza si è scelta la soluzione, a medio e lungo termine, della recinzione.

La vicenda della contaminazione è stata oggetto di feroci polemiche, con le opposizioni che hanno attaccato il sindaco Fabrizio Ciarapica sul piano delle tempistiche adottate per emettere l’ordinanza. L’amministrazione di Civitanova ha infatti ricevuto lo scorso gennaio la relazione del geologo Luciano Taddei, che sulla base di sondaggi evidenziava un grave inquinamento nell’area fluviale, tale da richiedere il varo di divieti a tutela della salute pubblica. Invece, passano cinque mesi prima che venga emessa l’ordinanza che soltanto il 7 giugno viene firmata dal sindaco, con il divieto di ingresso nella zona intorno al Tiro a Volo e il divieto di contatto con il terreno, e quindi anche quello di sdraiarsi, sulle aree a ridosso della pista ciclabile.