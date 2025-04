Spariti i cartelli panoramici sistemati per i turisti

Erano stati installati per aiutare cittadini e turisti a orientarsi davanti ai panorami più suggestivi della città, offrendo una lettura semplice e immediata del paesaggio recanatese. Due cartelli fotografici panoramici – di quelli che mostrano ciò che si vede davanti agli occhi, con indicazioni e riferimenti – erano stati posizionati in altrettanti punti strategici: uno sul belvedere accanto al ristorante "A Silvia", l’altro salendo da via Gioco del Pallone. Oggi, di quei pannelli non c’è più traccia. Silenziosamente, sono scomparsi. Perché sono stati rimossi? O forse erano stati installati senza tenere conto della forza del vento che in quei luoghi esposi picchia forte. Infine, quanto erano costati? La loro funzione – educativa, turistica e anche estetica – era evidente, soprattutto in un contesto come quello di Recanati, dove la bellezza del paesaggio è parte integrante dell’esperienza culturale. Ma non è l’unico segnale che rischia di compromettere l’accoglienza turistica della città. A Montemorello, vicino Casa Leopardi i bagni pubblici sono attualmente inglobati nel cantiere per la realizzazione della Casa della Salute si protrarranno fino al 2026. In assenza di servizi alternativi, l’installazione di un bagno chimico temporaneo sembra una misura di buon senso. "Dalla Regione abbiamo ottenuti – ricorda l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Roberto Bartomeoli – un contributo di 250.000 euro per migliorare l’accoglienza turistica a Recanati, dai bagni alla segnaletica".

